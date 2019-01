James Mason, een voormalige manager van R. Kelly, gaat zichzelf aangeven bij de politie. Hij wordt beschuldigd van het bedreigen van familieleden van een vermeend slachtoffer van Kelly. Een rechter vaardigde onlangs een bevelschrift voor zijn arrestatie uit.

Mason zal zichzelf woensdag aangeven bij de autoriteiten in Henry County in Georgia, meldt The Blast woensdag. De rechter die het arrestatiebevel tegen de voormalig manager uitvaardigde, zou dit hebben gedaan vanwege de "terroristische bedreigingen en uitlatingen" van Mason.

De man zou de familie van een vermeend slachtoffer, Joycelyn Savage, hebben bedreigd nadat haar ouders zich hadden afgevraagd of de relatie tussen de zanger en hun dochter consensueel is. Volgens een politierapport in handen van The Blast zou Mason tegen de vader van het slachtoffer hebben gezegd: "Ik ga jou en je familie pijn doen. Als ik je zie, zal ik je krijgen. Ik ga je vermoorden."

De advocaat van de vader, Gerald Griggs, stelt dat de officier van justitie aan de familieleden heeft gevraagd wat zij ervan zouden vinden als Mason op borgtocht vrijgelaten zou worden, in het geval dat hij zichzelf zou aangeven.

De familie zou hebben gezegd akkoord te gaan met de vrijlating op borgtocht, mits de man een contactverbod opgelegd zou krijgen.

Tweede manager beschuldigd van bedreiging

Vorige week werd bekend dat Don Russell, een manager van Kelly, tevens diverse vermeende slachtoffers zou hebben bedreigd. Dat blijkt uit een aanklacht die is ingediend en gedeeld op Twitter.

Een man die door de documentairemakers was benaderd voor een interview, zou eerder dit jaar door Russell onder druk zijn gezet. De manager zou hebben gedreigd informatie over de man te verspreiden "die zijn carrière en privéleven zouden schaden" als hij aan de documentaire zou meewerken.

'R. Kelly misbruikte meerdere vrouwen'

In de documentaire over Kelly die onlangs verscheen, Surviving R. Kelly, beschuldigen meerdere vrouwen de zanger van seksueel misbruik. Dit geldt ook voor Kelly's ex-vrouw Andrea. In de driedelige documentaire zeggen de vrouwen dat de r&b-artiest agressief en dwingend kan zijn.

Kelly ontkent de aantijgingen en noemt het programma walgelijk. De zanger zou denken dat de film een wraakactie is van mensen uit de muziekindustrie waar hij het mee aan de stok heeft.

Justitie in de Amerikaanse staat Georgia is naar aanleiding van de documentairereeks een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger gestart. Kelly zelf zou bezig zijn met het indienen van een rechtszaak tegen de Amerikaanse betaalzender Lifetime, die de documentairereeks uitzendt.