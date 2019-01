R. Kelly zou bezig zijn met het indienen van een rechtszaak tegen de Amerikaanse betaalzender Lifetime. De zanger wil de zender aanklagen vanwege het uitzenden van een documentaireserie over hem. Hij zou hierbij geen enkel middel schuwen.

Kelly zou in paniek zijn geraakt door de vermeende leugens die naar voren zijn gebracht in de documentaireserie Surviving R. Kelly, melden bronnen aan TMZ.

Zo hebben de advocaten van Kelly gedreigd Lifetime aan te klagen, voorafgaand aan de uit zes delen bestaande documentairereeks. Kelly spoort zijn advocaten nu aan verdere juridische stappen te nemen tegen de zender, onder meer om "wraak te nemen", melden de bronnen.

Dat artiesten als Celine Dion, Lady Gaga en Ciara de nummers van de zanger uit streamingdiensten gehaald hebben, lijkt de zanger niet veel te doen. Zijn enige reactie zou zijn geweest dat die artiesten hun eigen reputatie proberen te redden door middel van beschuldigingen aan hem.

Zanger zou dreigbrief hebben geschreven aan vermeend slachtoffer

The Guardian meldt dinsdag dat Kelly een brief zou hebben geschreven aan Faith Rodgers. Daarin dreigt hij "beschamende details over het seksuele verleden" van de vrouw te onthullen, als ze de rechtszaak tegen hem niet zou laten vallen. Dat stelde Rodgers, die ook te zien was in de documentaire.

Daarnaast dreigde de zanger in de brief dat hij tien mannelijke getuigen zou oproepen die onder ede zouden getuigen over haar seksleven.

Een advocaat van Kelly in Chicago, Steve Greenberg, ontkent de authenticiteit van de brief en stelt dat die er "nep uitziet".

Kelly wordt verdacht van seksueel misbruik

Na de verschijning van de documentairereeks raakte Kelly opnieuw in opspraak. De makers van het programma spraken met zo'n vijftig mensen over de zanger, die door een flink aantal vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen.

Naar aanleiding van de zesdelige documentaire heeft justitie in de staat Georgia besloten een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger te starten.