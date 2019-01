Met slechts iets meer dan vier maanden te gaan tot Harvey Weinstein (66) terechtstaat voor seksueel geweld, staat hij op het punt zijn strafrechtadvocaat Benjamin Brafman te verliezen, zo melden bronnen.

Weinstein en Brafman hebben eerder onenigheid gehad, maar de situatie zou zijn geëscaleerd nadat de filmmagnaat zijn juridisch team had uitgebreid, meldt Page Six.

"Weinstein heeft een ontmoeting gehad met meerdere advocaten om een ​​team met expertise op te bouwen voor verschillende aspecten van de aankomende rechtszaak", aldus de woordvoerder van Weinstein, Juda Engelmayer, die weigert te reageren op de vraag of Brafman zou vertrekken. Weinstein moet op 6 mei in de rechtbank verschijnen.

De twee mannen bespreken nu de mogelijkheid tot terugtrekking van de advocaat uit de zaak. Brafman, die tevens weigerde commentaar te geven, moet eerst toestemming krijgen van de rechtbank in Manhattan voordat hij de zaak kan laten vallen.

De zaak in New York draait om twee vrouwen, van wie er een seksueel zou zijn misbruikt in 2006. De ander zou in 2013 verkracht zijn. Eerder werd bekend dat Lucia Evans, die beweerde dat zij door Weinstein werd gedwongen tot orale seks, haar aanklacht heeft laten vallen.

Een van de machtigste mannen in Hollywood

Weinstein was decennialang een van de invloedrijkste mannen in Hollywood. De films waar hij samen met zijn broer Bob Weinstein als producent en studiobaas aan werkte, kregen in totaal 341 Oscar-nominaties. Van deze films werden 81 tot winnaar uitgeroepen.

In oktober 2017 kwam via een artikel in The New York Times aan het licht dat Weinstein zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Onder anderen actrice Ashley Judd vertelde hoe de filmproducent op zijn hotelkamer met ongepaste voorstellen zou zijn gekomen.

In de nasleep van dat verhaal verschenen er meer beschuldigingen, waaronder die van Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie.