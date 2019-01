Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van smaad van Gijs van Dam tegen Jelle Brandt Corstius geseponeerd. Er zou niet genoeg bewijs zijn om de journalist, die zegt door Van Dam te zijn verkracht, te vervolgen.

Het OM in Amsterdam bevestigt dit na uitspraken van de advocaten van beide mannen tegen RTL Boulevard. Het was de tweede aangifte van de televisieproducent tegen Brandt Corstius.

"Een officier van justitie heeft naar de uitlatingen gekeken en bepaald dat die binnen deze context niet strafbaar zijn", zegt een woordvoerder van het OM.

Brandt Corstius stelde twee jaar geleden in een artikel in Trouw dat hij seks tegen zijn wil zou hebben gehad. Van Dam werd in het artikel niet bij naam genoemd, maar de producent is ervan overtuigd dat uit de omschrijving wel op te maken was dat het om hem ging.

Van Dam klaagde Brandt Corstius aan voor smaad. Zelf werd hij door de journalist aangeklaagd voor verkrachting. Beide zaken gingen niet door vanwege een gebrek aan bewijs.

In augustus maakte Van Dam bekend dat hij opnieuw een aangifte van smaad had ingediend, vanwege uitspraken die Brandt Corstius had gedaan na het seponeren van de zaken.

Brandt Corstius zou hopen dat zaak nu 'klaar kan zijn'

De advocaat van Van Dam zegt tegen het sepot in beroep te gaan bij het gerechtshof, op verzoek van zijn cliënt. Aan RTL Boulevard vertelt de advocaat van Brandt Corstius dat zijn cliënt het besluit van het OM had "verwacht". Brandt Corstius zou nu hopen dat de zaak nu voor alle betrokkenen "klaar kan zijn".

De advocaat van Van Dam wil deze maand een zogeheten artikel 12-procedure indienden bij het hof. Dit kan wanneer de belanghebbende het niet eens is met het besluit van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan. Bij een succesvolle procedure wordt een zaak rechtstreeks aan het gerechtshof voorgelegd.

Tegen het seponeren van de eerste aangifte van smaad is ook een artikel 12-procedure ingediend, meldt RTL Boulevard. Deze zou in afwachting van behandeling zijn.