Kevin Spacey, die door een destijds achttienjarige man wordt aangeklaagd voor seksuele intimidatie, beweert dat het vermeende slachtoffer met hem heeft geflirt.

De man zou op de avond in 2016 met de acteur hebben geflirt waarna het een tot het ander leidde, zo staat in rechtbankdocumenten die in handen zijn van Daily Mail.

Volgens Spacey bleef de man, die in de bar in Nantucket werkte waar de acteur zich bevond, na zijn werk hangen en beweerde hij een 23-jarige student te zijn. De acteur trakteerde hem op een drankje en sloeg later een arm om hem heen toen ze samen zongen achter de piano.

Volgens Spacey genoot zijn beschuldiger van zijn aanwezigheid, ook omdat hij zijn telefoonnummer gaf. Dat is het bewijs van wederzijds flirten, stelt de voormalig House of Cards-ster.

Het slachtoffer claimt dat Spacey hem betastte achter de piano. In de documenten staat geen enkele ontkenning van de acteur. Tijdens de korte hoorzitting van maandag stelden zijn advocaten dat hun cliënt niet schuldig is. Spacey hield tijdens de zitting zijn mond.

Man had niets over aanranding vermeld

Spaceys advocaat Alan Jackson overtuigde rechter Thomas Barrett ervan om het vermeende slachtoffer op te dragen alle gegevens van zijn mobiele telefoon gedurende zes maanden te bewaren. Jackson zei dat de gegevens "waarschijnlijk ontlastend" zijn.

Volgens Jackson blijkt uit politierapporten dat de achttienjarige man sms-berichten en Snapchat-video's met zijn toenmalige vriendin had uitgewisseld met daarin informatie over zijn interacties met Spacey in de Club Car-bar. Maar hij zou nooit iets over de vermeende aanranding hebben vermeld.

Het vermeende slachtoffer zegt dat Spacey hem opzettelijk dronken heeft gevoerd. Spacey zou later in de bar zijn broek open hebben geritst en hem hebben betast.

Op 4 maart zal deze zaak een vervolg krijgen, maakte de rechter bekend. Spacey is niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn.