De rechtszaak tegen de van misbruik beschuldigde filmbaas Harvey Weinstein in de staat New York, zal op 6 mei van start gaan, blijkt dinsdag uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door The Wall Street Journal.

Begin mei is het ongeveer een jaar geleden dat Weinstein formeel werd aangeklaagd voor verkrachting en andere seksuele misdrijven en zichzelf heeft aangegeven bij de politie in New York.

Hij kwam destijds op borgtocht vrij. De zaak in New York draait om twee vrouwen, van wie er een seksueel zou zijn misbruikt in 2006. De ander zou in 2013 verkracht zijn. Eerder werd bekend dat Lucia Evans, die beweerde dat zij door Weinstein werd gedwongen tot orale seks, haar aanklacht heeft laten vallen.

Het proces zal naar verwachting enkele weken duren. Daarna wordt bekend of Weinstein schuldig wordt bevonden en wat zijn straf wordt. De gevallen filmbaas kan 5 tot 25 jaar celstraf krijgen.

Uit de documenten die door The Wall Street Journal zijn ingezien, blijkt tevens dat de aanklagers de rechter om toestemming vragen om ook andere vermeende slachtoffers aan het woord te laten.

De volgende zitting in de zaak staat gepland voor 7 maart.

Een van de machtigste mannen in Hollywood

Weinstein was decennialang een van de invloedrijkste mannen in Hollywood. De films waar hij samen met zijn broer Bob Weinstein als producent en studiobaas aan werkte, kregen in totaal 341 Oscarnominaties. Van deze films werden 81 tot winnaar uitgeroepen.

In oktober 2017 kwam via een artikel in The New York Times aan het licht dat Weinstein zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Onder anderen actrice Ashley Judd vertelde hoe de filmproducent op zijn hotelkamer met ongepaste voorstellen zou zijn gekomen.

In de nasleep van dat verhaal verschenen er meer beschuldigingen, waaronder die van Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie.

Decennialang ongepast en intimiderend gedrag

De ernst van de klachten en de hoeveelheid beschuldigingen namen vervolgens verder toe. Weinstein zou decennialang achter de schermen ongepast en intimiderend gedrag hebben vertoond. Verschillende actrices claimden daarbij dat ze door de filmproducent tot seks waren gedwongen.

De tientallen beschuldigingen tegen Weinstein gaven veel bekendheid aan de #metoo-beweging. Sinds de aanklachten heeft Bob Weinstein de taken van zijn ontslagen broer overgenomen.