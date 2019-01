Justitie in de Amerikaanse staat Georgia start een strafrechtelijk onderzoek naar zanger R. Kelly, die door diverse vrouwen van misbruik wordt beschuldigd. Aanleiding voor het onderzoek is de documentaire over de artiest, die onlangs is verschenen.

Bronnen melden aan TMZ dat de openbaar aanklager de aantijgingen die in de documentaire naar voren kwamen, wil onderzoeken. Meerdere vermeende slachtoffers die in de film aan het woord komen, zouden al zijn benaderd voor dit onderzoek.

Dit geldt bijvoorbeeld voor Asante McGee, een van de vrouwen die de I Believe I Can Fly-zanger in zijn huis in Atlanta zou hebben vastgehouden. De 51-jarige Kelly wordt er al langer van beschuldigd dat hij meerdere jonge vrouwen om zich heen heeft verzameld en hun levens bepaalt.

Zo zouden zij in huizen wonen waarvan Kelly de huur betaalt, zich fysiek beschikbaar moeten stellen als de r&b-artiest daarom vraagt en zou hij hun mediagebruik volledig in de hand hebben. Kelly heeft deze beschuldigingen over een 'vrouwensekte' altijd ontkend.

Slachtoffers zouden zijn bedreigd door managers van Kelly

Dinsdag werd tevens bekend dat Don Russell, de manager van Kelly, diverse vermeende slachtoffers zou hebben bedreigd. Dat blijkt uit een aanklacht die deze week is ingediend en die is gedeeld op Twitter.

Russell zou eerder dit jaar een geïnterviewde uit de documentaire hebben gezegd dat wanneer hij zijn medewerking aan de film zou verlenen, hij "informatie over hem zou verspreiden die schade zou berokkenen aan zijn carrière en privéleven".

James Mason, een andere manager van de artiest, zou hetzelfde hebben gedaan. Deze aanklacht werd al eerder ingediend en als gevolg hiervan was de politie in Georgia naar hem op zoek. Van Mason zou echter nog elk spoor ontbreken.

R. Kelly volgens vrouwen agressief en dwingend

In de documentaire Surviving R. Kelly vertellen meerdere vrouwen, onder wie R. Kelly's ex-vrouw Andrea, over hun relatie met de zanger die wordt beschuldigd van misbruik van meerdere (minderjarige) vrouwen. In de driedelige documentaire zeggen de vrouwen dat de r&b-artiest agressief en dwingend kan zijn.

"Wij noemen ze overlevers. Ze zijn zo dapper. Hun verhalen zijn heel belangrijk en ze hebben alle recht om ze te delen. Velen van hen hebben gezegd dat ze zo hopen te voorkomen dat iemand anders hetzelfde meemaakt", aldus filmmaker Dream Hampton.

R&b-artiest ontkent alles

Robert Kelly, zoals de muzikant echt heet, reageerde eerder deze week kort op Surviving R. Kelly. Hij zou het programma walgelijk vinden. De zanger zou denken dat de film een wraakactie is van mensen uit de muziekindustrie waarmee hij het aan de stok heeft.

De woordvoerder van de artiest heeft het bestaan van de 'sekte' altijd ontkend.

De platenmaatschappij van Kelly, RAC, heeft nog niet gereageerd op de documentaire.