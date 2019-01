Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk is afgelopen vrijdag gehoord over een mogelijk zedendelict. Hiermee is het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) afgerond.

De officier van justitie neemt naar verwachting over enkele weken een beslissing over eventuele vervolging van Gosschalk.

Het onderzoek volgde op een aangifte en melding over hem. Over de details van het vermeende delict is niets bekendgemaakt.

Eind november werd duidelijk dat Guido Goossens, de voormalige assistent van de castingdirecteur, door de zedenpolitie is gehoord in verband met het onderzoek naar seksuele intimidatie door Gosschalk tijdens het casten van acteurs.

Aanleiding voor het verhoor was het verhaal dat Goossens ongeveer een jaar geleden vertelde aan het AD. Hij zei toen dat hij het ongeloofwaardig vindt dat niemand bij Kemna Casting destijds vermoedde dat Gosschalk te ver ging bij het casten van acteurs.

Gosschalk, die ook een uitnodiging kreeg voor een verhoor, ontkent dat hij tijdens het casten van acteurs strafbare feiten heeft gepleegd.

Gosschalk bekende 'bepaalde grenzen te hebben overschreden'

Gosschalks advocaat Gerard Spong zei eerder dat zijn cliënt betwist dat hij ook maar enig strafbaar feit heeft gepleegd. Gosschalk gaf wel toe dat hij "bepaalde grenzen heeft overschreden".

Gosschalk raakte eind 2017 in opspraak. Acteurs beschuldigden hem van seksueel wangedrag. De castingdirecteur legde daarop zijn werk neer en droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de zittende directie.

Gosschalk maakte veel succesvolle films, tv-series en theaterproducties.