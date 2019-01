De van seksuele intimidatie beschuldigde acteur Kevin Spacey moest maandag in Nantucket (Massachusetts) voor de rechter verschijnen. De acteur heeft tijdens de zaak geen toelichting gegeven op de onschuld die hij eerder bepleitte. In maart is de volgende zitting in de zaak.

Spaceys advocatenteam stelde maandag in de rechtbank dat hij onschuldig is. Uit rechtbankdocumenten bleek eerder al dat de acteur van plan was schuld te ontkennen. Volgens de wet in Massachusetts is de aangeklaagde vervolgens niet verplicht om dit toe te lichten.

De rechter heeft maandag besloten dat de acteur geen contact mag zoeken met het vermeende slachtoffer of zijn familieleden.

Spaceys advocaat Alan Jackson overtuigde rechter Thomas Barrett ervan om het vermeende slachtoffer op te dragen alle gegevens van zijn mobiele telefoon gedurende zes maanden te bewaren. Jackson zei dat de gegevens "waarschijnlijk ontlastend" zijn.

Volgens Jackson blijkt uit politierapporten dat de achttienjarige man sms-berichten en Snapchat-video's met zijn toenmalige vriendin had uitgewisseld over zijn interacties met Spacey in de Club Car-bar, maar had nooit iets over vermeende aanranding vermeld.

Op 4 maart zal deze zaak een vervolg krijgen, maakte de rechter bekend. Spacey is niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn.

Spacey zou in 2016 man hebben aangerand

Spacey is voor de rechter gesleept, omdat hij in 2016 in een bar een achttienjarige man zou hebben aangerand. Er is verdeeldheid over de aantijgingen. Het vermeende slachtoffer zegt dat Spacey hem opzettelijk dronken heeft gevoerd. Spacey zou later in de bar zijn broek open hebben geritst en hem hebben betast.

De man, een zoon van een voormalige nieuwslezeres, maakte er een video van op Snapchat. In dat filmpje van ongeveer een seconde is alleen een hand op een shirt te zien. De man zegt het filmpje te hebben gemaakt om naar zijn vriendin te sturen.

Berichten zouden onschuld acteur bewijzen

De man zou zijn vriendin na het vermeende incident enkele berichten hebben gestuurd waaruit volgens zijn advocaat zou blijken dat de intimidatie daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden. De advocaat van Spacey is van mening dat deze berichten juist de onschuld van de acteur bewijzen. De advocaten gaan zich nu buigen over de inhoud van de berichten.

Spacey wilde aanvankelijk niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig zijn, maar de rechter heeft zijn verzoek niet gehonoreerd. De acteur wilde wegblijven, omdat zijn aanwezigheid "de negatieve publiciteit alleen maar zou versterken".

Na tientallen aantijgingen heeft Spacey eind december, na een jaar lang zwijgen, voor het eerst weer iets van zich laten horen. Dit deed hij in een video met de titel Let me be Frank.

Daarin is Spacey te zien als zijn House of Cards-personage Frank Underwood en gaat hij in op de beschuldigingen tegen Kevin Spacey.