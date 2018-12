Acteur Kevin Spacey heeft op kerstavond voor het eerst in ruim een jaar een bericht op Twitter geplaatst. Het gaat om een filmpje van ruim drie minuten waarin hij Frank Underwood, zijn personage in House of Cards, speelt.

Spacey kwam in oktober 2017 onder vuur te liggen na diverse beschuldigingen van seksueel misbruik. Ook bleek hij zich op de set van House of Cards ongepast te hebben gedragen naar crewleden toe.

Netflix ontsloeg de acteur en schreef hem vrij abrupt uit het verhaal. In het zesde en laatste seizoen van de serie over de manipulatieve politicus Frank Underwood speelde zijn vrouw, gespeeld door Robin Wright, de hoofdrol. De recensies waren zeer gemengd. De helft van het zesde seizoen mét Spacey was al opgenomen.

Spacey heeft voor zover bekend na alle beschuldigingen op sociale media niets meer van zich laten horen. In het filmpje spreekt Underwood de kijker aan, zoals hij dat in de serie ook regelmatig deed.

'Dacht je dat het zo eenvoudig zou zijn?'

Underwood stelt dat "ze hebben geprobeerd ons te scheiden. Maar wat wij hebben is te sterk, te machtig. Ik vertelde je mijn diepste, duisterste geheimen. En jij vertrouwde mij, ook al wist je dat je het niet moest doen."

Underwood beklemtoont dat "we nog niet klaar zijn, wat iedereen ook zegt. En ik weet dat je mij terug wil. Natuurlijk geloofde iedereen alles, dat ik alles zou bekennen waarvan men zei dat het waar was. Maar zou dat niet te eenvoudig zijn? Zo simpel is het nooit, niet in het leven en niet in de politiek. Jij zou toch niet tot een oordeel komen zonder feiten? Jij bent toch wel slimmer dan dat?"

Underwood insinueert dat zijn personage nog niet dood is

Daarna doet Underwood de kijker een belofte. "Als ik de prijs niet heb betaald voor de dingen die ik wel heb gedaan, dan ga ik zeker geen prijs betalen voor de dingen die ik niet heb gedaan. Ik heb nog nooit volgens de regels gespeeld, en dat vond je geweldig."

Hij beklemtoont dat hij zich "ondanks mijn eigen dood opvallend goed voel. Ik ben ervan overtuigd dat je binnenkort de volledige waarheid te weten komt. Je hebt me nooit daadwerkelijk zien sterven, toch?"

Spacey moet zich in januari voor rechtbank Massachusetts verantwoorden

De teksten lijken niet alleen te verwijzen naar Underwood, maar ook naar Spacey zelf. Naar de 59-jarige acteur lopen nog meerdere onderzoeken vanwege aangiften van mannelijke acteurs die claimen seksueel te zijn belaagd door de tweevoudig Oscarwinnaar.

Streamingdienst Netflix zegt niet te willen reageren op de cryptische video van Spacey.

The Hollywood Reporter meldde maandagavond dat in Massachusetts op 7 januari een zaak tegen Spacey moet voorkomen. Het gaat om een aanklacht vanwege een seksueel vergrijp dat in juli 2016 plaatsvond.

