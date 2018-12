De openbaar aanklager in Los Angeles heeft de zaak tegen Steven Seagal (66) wegens seksueel misbruik laten vallen. Er is geen bewijs gevonden dat de acteur in 2002 seks zou hebben gehad met een toen minderjarig meisje.

Een vrouw, wier de naam niet bekend is gemaakt, had de acteur aangeklaagd omdat hij in 2002 seks met haar zou hebben gehad. Zij was op dat moment zeventien jaar oud.

De openbaar aanklager heeft verder geen informatie over het vermeende misbruik vrijgegeven. Seagal maakte in de jaren negentig een aantal succesvolle actiefilms, zoals Hard to Kill en Under Siege, waarin hij een kok speelt die terroristen bestrijdt.

Het is het tweede onderzoek tegen Seagal dat op niets uitloopt. Eeder liet de openbaar aanklager ook al een aangifte tegen de acteur vallen met betrekking tot een incident in 1993. Hij zou zich seksueel hebben opgedrongen aan een figurante van zijn film On Deadly Ground.

Er lopen verder geen zaken meer tegen de acteur. Seagal werd twee jaar geleden Russisch staatsburger.