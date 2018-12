Het verzoek van filmproducent Harvey Weinstein om zijn rechtszaak te seponeren, is donderdagmiddag door de rechter afgewezen.

Variety meldt dat de volgende zitting gepland staat voor 7 maart. De poging van Weinsteins advocaat Benjamin Brafman om een langere rechtszaak te voorkomen, is daarmee van de baan.

De raadsman zou hebben geweigerd op het besluit van de rechter in te gaan. Verschillende prominente figuren uit de entertainmentindustrie waren aanwezig bij de rechtszaak, onder wie Marisa Tomei, Gloria Allred en Amber Tamblyn. Ze droegen T-shirts met de tekst "#TimesUp".

In mei 2018 werd de 66-jarige Harvey Weinstein formeel aangeklaagd voor verkrachting en andere misdrijven. Hij gaf zichzelf aan en kwam vervolgens op borgtocht vrij. Drie vermeende slachtoffers spanden een rechtszaak tegen de filmproducent aan.

Afgelopen oktober verviel de aanklacht van Lucia Evans, toen advocaat Brafman beweerde dat zij een valse getuigenis zou hebben afgelegd. Daarnaast zou er volgens de advocaat informatie zijn achtergehouden en maakte hij een bericht openbaar waaruit zou blijken dat een ander slachtoffer maanden na Weinsteins vermeende misbruik nog met de filmproducent wilde afspreken.

Een van de machtigste mannen in Hollywood

Harvey Weinstein was decennialang een van de invloedrijkste mannen in Hollywood. De films waar hij samen met zijn broer Bob Weinstein als producent en studiobaas aan werkte, kregen in totaal 341 Oscarnominaties. Van deze films werden 81 tot winnaar uitgeroepen.

In oktober 2017 kwam via een artikel in The New York Times aan het licht dat Weinstein zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Onder anderen actrice Ashley Judd vertelde hoe de filmproducent op zijn hotelkamer met ongepaste voorstellen zou zijn gekomen. In de nasleep van dat verhaal verschenen er meer beschuldigingen, waaronder die van Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie.

Decennialang ongepast en intimiderend gedrag

De ernst en hoeveelheid van de klachten namen vervolgens steeds verder toe. Weinstein zou decennialang achter de schermen ongepast en intimiderend gedrag hebben vertoond. Verschillende actrices claimden daarbij dat ze door de filmproducent tot seks waren gedwongen.

De tientallen beschuldigingen tegen Weinstein gaven veel bekendheid aan de #metoo-beweging. Sinds de aanklachten heeft Bob Weinstein de taken van zijn ontslagen broer overgenomen.