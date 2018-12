Televisienetwerk CBS weigert de ontslagen topman Leslie Moonves een afkoopsom van ruim 100 miljoen euro te betalen. Het mediabedrijf maakt zich op voor een juridische strijd met de voormalige bestuurder die is beschuldigd van seksueel wangedrag en aanranding voor en tijdens zijn tijd bij de zender.

De beslissing om Moonves uit zijn functie te zetten en geen afkoopsom toe te kennen volgt nadat de top van het bedrijf de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door twee advocatenkantoren, heeft geëvalueerd.

Een conceptversie van dat rapport was deze maand uitgelekt naar The New York Times. Het beschuldigt Moonves van het vernietigen van bewijs en poging tot omkopen van aanklagers, met de belofte van banen bij CBS.

"We hebben besloten dat er genoeg reden voor ontslag is, waaronder zijn opzettelijke machtsmisbruik, overtreding van bedrijfsregels en schending van zijn contract, evenals een gebrek aan medewerking met het onderzoek", verklaarde de raad van bestuur van CBS.

Moonves ontkent alle beschuldigingen

Het rapport bevatte ook meer beschuldigingen dat Moonves de carrières van vrouwen die seks met hem hadden gehad had bevoordeeld dan de twaalf die waren vermeld in de twee verhalen uit The New Yorker. Deze hadden geleid tot het gedwongen terugtreden van de topman.

Moonves heeft alle beschuldigingen ontkend en houdt vol dat de seks met wederzijdse instemming was.

CBS heeft vorige week de namen bekendgemaakt van partijen die geld ontvangen uit een fonds van 20 miljoen dollar (ruim 17,5 miljoen euro) dat afkomstig was uit de afkoopsom van Moonves. Dit is bestemd om seksueel wangedrag op de werkvloer te bestrijden.