Orange Is the New Black-actrice Yael Stone heeft Geoffrey Rush beschuldigd van ongepast gedrag achter de schermen van toneelproductie The Diary Of A Madman waarin beide Australische acteurs speelden in 2010 en 2011.

In een interview met The New York Times verklaart Stone, die in Orange Is the New Black Lorna Morello speelt, dat Rush onder meer naakt voor haar danste, haar met een spiegel bespiedde tijdens het douchen en erotische sms-berichten stuurde. De actrice was op dat moment 25, de Oscarwinnaar 59.

Stone zegt dat ze eerder bang was met het verhaal naar buiten te treden, vanwege de strenge smaadwetgeving in Australië.

Eind vorig jaar trad een andere actrice naar buiten met beschuldigingen van ongepast gedrag door Rush. De acteur klaagde de krant aan die de aantijgingen publiceerde. De rechtszaak werd vorige maand afgesloten, een uitspraak wordt begin 2019 verwacht.

De acteur ontkent ook het verhaal van Stone. Tegenover The New York Times verklaarde zijn woordvoerder dat de aantijgingen incorrect zijn "en in sommige gevallen compleet uit de context gehaald".