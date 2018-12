Eliza Dushku heeft Michael Weatherly, met wie ze te zien was in de serie Bull​, in 2016 beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Televisiezender CBS heeft haar 9,5 miljoen dollar (8,3 miljoen euro) betaald ter compensatie.

Onderdeel van de overeenkomst was volgens The New York Times dat ze niet in de openbaarheid zou treden met haar aantijgingen.

De actrice, bekend van Buffy The Vampire Slayer, zou haar beklag hebben gedaan nadat Weatherly verschillende keren seksueel getinte opmerkingen had gemaakt in het bijzijn van andere castleden en de crew van de serie.

De acteur zou onder meer opmerkingen hebben gemaakt over haar uiterlijk. Ook zou hij de actrice over zijn knie hebben gelegd om te doen alsof hij haar op haar billen zou slaan. Bovendien zou hij hebben gesuggereerd dat ze een trio met hem en een andere medewerker wilde.

Volgens Dushku was het de bedoeling dat ze een vast castlid van de serie zou worden. Naar eigen zeggen werd ze na haar klachten uit de show geschreven.

CBS betaalde haar daarom het equivalent van het salaris dat ze had ontvangen als ze vier seizoenen in Bull had gespeeld.

CBS bevestigt afspraken met actrice in de krant

De zender heeft de afspraken met de actrice bevestigd in The New York Times. In een verklaring in de krant zegt Weatherly: "Tijdens de opnames heb ik grappen gemaakt naar aanleiding van het script. Toen Eliza me vertelde dat ze zich ongemakkelijk voelde bij mijn taalgebruik en poging tot humor, schaamde ik me enorm en heb ik meteen mijn excuses aangeboden. Ik begrijp nu dat wat ik heb gezegd grappig noch gepast was en het spijt me dat ik Eliza pijn heb gedaan."

De acteur ontkent overigens dat hij iets te maken had met het vertrek van de actrice bij de serie. "Voor zover ik me kan herinneren, heb ik niemand ooit verteld hoe ze hun werk moesten doen als het op het aannemen of ontslaan van wie dan ook ging."

Het was niet de eerste #metoo-ervaring van Dushku. Vorig jaar trad ze naar buiten met haar ervaringen op de set van True Lies. Ze zegt door een stuntman misbruikt te zijn. De actrice was twaalf toen ze aan die film werkte.