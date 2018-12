De Franse fotograaf Jean-Claude Arnault is maandag in hoger beroep schuldig bevonden aan twee verkrachtingen van een vrouw. Arnault, de echtgenoot van voormalig lid van het Nobelcomité Katarina Frostenson, was eerder vrijgesproken voor een van de voorvallen.

Zowel de Zweedse aanklager als Arnault was in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank die de Fransman een celstraf tot twee jaar oplegde.

Het slachtoffer werd in oktober en december 2011 in Stockholm verkracht door Arnault. Bij de eerste verkrachting gebruikte de man geweld tegen de vrouw. Twee maanden later verkrachtte hij haar opnieuw, ditmaal in haar slaap. Voor de laatste verkrachting werd Arnault eerder vrijgesproken.

Door de nieuwe veroordeling wordt de celstraf van Arnault verlengd met zes tot dertig maanden. De fotograaf stelt onschuldig te zijn.

Arnault werd vorig jaar door achttien vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Alle zaken werden onderzocht door aanklagers, maar zeventien onderzoeken werden uiteindelijk gestopt vanwege gebrek aan bewijs of omdat de strafbare feiten waren verjaard.

Het schandaal rond Arnault leidde tot een crisis binnen het comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent. Meerdere leden stapten op en de toekenning van de Nobelprijs werd afgeblazen. Arnault wordt ook verdacht van het lekken van namen van aanstaande Nobelprijswinnaars.

