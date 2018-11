Van de mannen en vrouwen die in de kunst-, film- of muziekbranche als artiest werkzaam zijn, heeft 45 procent weleens met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken gehad, meldt Brandpunt+ dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Brandpunt+ stelde een enquête op en heeft deze verspreid onder de leden van de Kunstenbond, het platform voor Freelance Musici en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Nederlandse Film- en Televisiemakers. Het onderzoek is door 550 personen ingevuld.

Van de ondervraagden heeft 45 procent naar eigen zeggen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken gehad. Twee derde van deze groep maakte dit mee aan het begin van de eigen carrière.

60 procent van hen werd aangeraakt op een manier waar zij zich niet comfortabel bij voelden. Bij een op de vier werd ondanks een afwijzing toch aangedrongen op fysiek contact. Een op de twaalf zegt zelfs te zijn aangerand.

Een op de vijf respondenten stelt in de eigen carrière negatieve gevolgen te hebben ervaren van het afhouden van seksueel contact.

Weinig mensen meldden incident bij vertrouwenspersoon

15 procent van de artiesten die een #metoo-ervaring hebben, zijn naar een vertrouwenspersoon of leidinggevende gestapt om het incident te melden. Van deze groep is 80 procent niet tevreden met hoe deze klacht is afgehandeld.

Tot slot vindt meer dan de helft (57 procent) dat er te weinig aandacht is voor machtsverhoudingen en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector en dat er door de overheid een plan moet worden opgesteld om toekomstige incidenten te voorkomen.

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur zegt de uitkomsten van dit onderzoek serieus te nemen en met de betrokken partijen in gesprek te willen gaan.

De resultaten van de enquête worden aanstaande donderdag uitgelicht in de uitzending van Brandpunt+. Het programma wordt om 21.00 uur op NPO2 uitgezonden.

#metoo-beweging gestart door actrice Alyssa Milano

De #metoo-beweging startte in oktober 2017 toen actrice Alyssa Milano op Twitter vrouwen aanspoorde om met de hashtag #metoo hun ervaringen met seksuele intimidatie te delen, in navolging van de beschuldigingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Hij wordt inmiddels door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting of andere vormen van seksueel misbruik of seksuele intimidatie.

Miljoenen vrouwen over de hele wereld gaven er gehoor aan en deelden hun verhaal over aanrandingen, seksueel grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en verkrachtingen. De namen van daders werden gedeeld.

Gosschalk verdacht van een zedendelict

In Nederland wordt voormalig castingdirector en regisseur Job Gosschalk door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van een zedendelict. Hij wordt door meerdere acteurs beschuldigd van seksuele intimidatie. Gosschalk heeft zijn taken een tijd geleden neergelegd, omdat hij naar eigen zeggen "over grenzen" was gegaan in zijn omgang met acteurs.

Er is in Nederland een meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector. Binnen drie maanden tijd kwamen daar 26 meldingen binnen, waarbij geen enkele keer aangifte werd gedaan.

Volgens de betrokken vertrouwenspersonen gaat het bij de gedane meldingen vrijwel altijd om een ongelijkwaardige situatie, waarbij macht en afhankelijkheid een rol spelen.