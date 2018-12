Filmproducent Harvey Weinstein wordt niet langer vervolgd voor de financiële fraude die gepaard ging met de schikkingen die hij trof met zijn slachtoffers van verkrachting.

De aanklager in Manhattan in New York heeft besloten deze aanklacht te laten vallen, meldt Deadline.

Volgens Weinsteins advocaat, Ben Brafman, heeft de openbaar aanklager in Manhattan besloten de fraudezaak te seponeren en niet langer te onderzoeken of Weinstein bedrijfsmiddelen heeft gebruikt om zijn vermeende slachtoffers te betalen.

"Het feit dat het Openbaar Ministerie het onderzoek officieel heeft afgesloten verbaast me niet", zegt Brafman tegen Deadline. "Ik ben bijna een jaar bezig geweest om uit te leggen dat dit onderzoek zinloos was, omdat meneer Weinstein altijd zijn eigen rekeningen betaalde of het bedrijf terugbetaalde als er sprake was van persoonlijke kosten. Als ze naar me hadden geluisterd, had dit de officier van justitie veel tijd en geld kunnen besparen."