Nelly ontkent dat hij in 2017 een vrouw zou hebben verkracht. De rapper werd door de vrouw beticht van seksueel wangedrag naar aanleiding van hun ontmoeting in de tourbus van de Amerikaan.

"De waarheid zal uitkomen en het recht zal zegevieren. Dit type valse beschuldigingen ondermijnen echte aanklachten van seksueel misbruik en wangedrag bij echte slachtoffers", vertelt de rapper in een reactie aan TMZ.

"Ik ben vader van een mooie, sterke vrouw. Ik ben opgevoed door een sterke, alleenstaande moeder. Ik hou heel veel van hen allemaal. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden met Monique Greene. We hadden seks met wederzijdse instemming nadat we elkaar hadden ontmoet in een club. Dat is het", gaat de 44-jarige rapper verder.

Nelly beseft dat hij "moet leven met de gevolgen" van zijn actie. "Ik ga het vertrouwen herstellen dat ik bij Shantel (zijn vriendin, red.) heb beschadigd. Ik heb mij verontschuldigd aan mijn familie en vrienden voor de schaamte die ik heb veroorzaakt. En, ik ben toegewijd om een betere man te worden", besluit Nelly.

Greene deed in oktober 2017 aangifte van verkrachting, maar trok haar beschuldigingen later in. Later zei ze daarover dat ze dat deed omdat de media-aandacht haar te veel werd. In december spande ze alsnog een zaak aan.