Gijs van Dam is een zogeheten Artikel 12-procedure tegen Jelle Brandt Corstius begonnen. Van Dam, die door Brandt Corstius werd beschuldigd van verkrachting, heeft het gerechtshof begin oktober gevraagd te onderzoeken of het Openbaar Ministerie (OM) de presentator toch moet vervolgen voor smaad en laster.

De Artikel 12-procedure wordt gestart wanneer de officier van justitie besluit om niet tot vervolging over te gaan, maar wanneer belanghebbenden vinden dat de zaak wel voor de rechter moet komen. Bij de procedure kunnen zij de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Brandt Corstius liet woensdag weten af te zien van een rechtszaak tegen Van Dam. De twee mannen hadden vijftien jaar geleden een onenightstand; Brandt Corstius stelde een jaar geleden in een artikel in Trouw dat hij die nacht seks tegen zijn wil zou hebben gehad.

Hoewel de naam van Van Dam niet genoemd werd in het artikel, was volgens hem uit de omschrijving wel op te maken dat het om hem ging.

"Wij hebben gegronde redenen om te stellen dat smaad en laster bewezen is", stelt Van Dam in Pauw. "Dat begon al op het moment dat hij bij Trouw mijn naam noemde. De krant heeft niets gecheckt, heeft het verhaal op de voorpagina gegooid. Mijn leven is letterlijk vernietigd."

'Geen #metoo, maar gelijkwaardige seks'

Van Dam denkt niet dat mensen hem nog als verkrachter zien. Hij verwijt Brandt Corstius dat hij niet gewoon naar de politie is gestapt als hij het gevoel had dat de seks niet met wederzijdse instemming was geweest. "Er is een jaar van mij afgepakt", stelt Van Dam. "Het was geen #metoo, het was gelijkwaardige seks tussen twee jongens van gelijke leeftijd in een gelijke verhouding."

Van Dam klaagde Brandt Corstius eerder aan voor smaad, maar op 19 juli werd bekendgemaakt dat zowel in zijn zaak als in de zaak die Brandt Corstius tegen Van Dam had aangespannen, niet tot vervolging werd overgegaan. In beide zaken was er te weinig bewijs.

Woensdag werd bekend dat Brandt Corstius juist geen Artikel 12-procedure besloot te gaan starten. "Mijn cliënt heeft ervoor gekozen om geen Artikel 12-procedure op te starten", zegt advocaat Nico Meijering tegen RTL Boulevard. "Er was zowel juridisch als zaaksinhoudelijk alle reden om zulks wel te doen, maar cliënt heeft in het kader van #metoo met zijn publicatie in Trouw zijn doel bereikt en wenst verder een punt te zetten achter deze kwestie."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!