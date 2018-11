Jelle Brandt Corstius zal geen rechtszaak aanspannen tegen Gijs van Dam. De presentator deed vorig jaar aangifte wegens vermeende verkrachting. Eerder was bekend dat het OM niet tot vervolging overgaat, maar er zal nu ook geen ​zogenoemde Artikel 12-procedure komen.

Dat bevestigt zijn advocaat Nico Meijering woensdag aan RTL Boulevard. "Mijn cliënt heeft ervoor gekozen om geen Artikel 12-procedure op te starten", zegt Meijering. "Er was zowel juridisch als zaaksinhoudelijk alle reden om zulks wel te doen, maar cliënt heeft in het kader van #MeToo met zijn publicatie in Trouw zijn doel bereikt en wenst verder een punt te zetten achter deze kwestie."

De Artikel 12-procedure wordt gestart wanneer de officier van justitie besluit om niet tot vervolging over te gaan, maar wanneer belanghebbenden vinden dat de zaak wel voor de rechter moet komen. Bij de procedure kunnen zij de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Onvoldoende aanwijzingen tegen Van Dam

Op 19 juli van dit jaar werd al duidelijk dat het OM niet tot vervolging overging. Er zouden onvoldoende aanwijzingen zijn dat Gijs van Dam Jelle Brandt Corstius heeft gedrogeerd en verkracht.

Van Dam klaagde vervolgens Brandt Corstius aan wegens smaad en laster. De aanklacht is een reactie op uitlatingen van Brandt Corstius in de persverklaring die hij uitgaf nadat bekend werd dat het OM niet tot vervolging over zou gaan.

In die verklaring werd Van Dam volgens zijn advocaat Peter Plasman door Brandt Corstius in één adem genoemd met personen als Harvey Weinstein en Bill Cosby, die verdacht worden van seksueel misbruik. Ook stelde hij in die verklaring dat Van Dam leidinggaf, wat volgens Plasman onjuist is. Ook deze zaak werd gesponeerd door het OM.

Volgens Plasman zet Van Dam deze aanklacht wél door middels een Artikel 12-procedure. "We zijn nog lang niet klaar", zegt hij in RTL Boulevard. "We wachten nu op de behandeling van het hof. Hij is nog niet van ons af."

Van Dam heeft seksueel contact nooit ontkend

Van Dam en Brandt Corstius hadden beiden een zaak tegen elkaar lopen. Volgens de presentator zou hij in 2002 door Van Dam gedrogeerd en tot seks gedwongen zijn. Dit vertelde hij - zonder de naam van Van Dam te noemen - in een stuk in Trouw, ten tijde van het #metoo-debat. In die periode lieten niet alleen veel bekende buitenlandse acteurs en actrices, maar ook bekende Nederlanders weten in het verleden seksueel misbruikt te zijn.

Van Dam heeft het seksuele contact, dat in 2002 plaatsvond toen beiden bij de talkshow Barend & Van Dorp werkzaam waren, nooit ontkend. Wel zegt hij dat er geen sprake was van dwang of drogeren.

Van Dam klaagde Brandt Corstius vervolgens aan voor smaad. Op 19 juli werd bekend dat in beide zaken niet tot vervolging overgegaan wordt, omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn.