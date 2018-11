Actrice Paz de la Huerta, die eerder beweerde verkracht te zijn door voormalig filmbaas Harvey Weinstein, stapt naar de rechter.

Een jaar geleden kwam de Boardwalk Empire-actrice voor het eerst naar buiten met haar beweringen. De la Huerta vertelde destijds dat ze in 2010 tweemaal door Weinstein is verkracht.

In de rechtbankpapieren die in handen zijn gevallen van TMZ, is te lezen dat De la Huerta Weinstein in 2010 leerde kennen tijdens een filmpremière. Hij bood haar een lift naar huis aan en drong zichzelf toen op aan de actrice.

Weinstein zou toen gedreigd hebben haar carrière om zeep te helpen wanneer zij geen seks met hem zou hebben. Vervolgens verkrachtte hij haar, meent de actrice.

Het tweede incident zou enkele weken later hebben plaatsgevonden. De la Huerta zou toen een telefoontje van Weinstein hebben gekregen, waarin hij vertelde dat hij buiten op haar stond te wachten. De actrice zou toen uit angst veel hebben gedronken.

Ze troffen elkaar toen De la Huerta thuiskwam, waar Weinstein zich opnieuw aan haar zou hebben opgedrongen. Vervolgens zou er weer een verkrachting hebben plaatsgevonden. De la Huerta was naar eigen zeggen te dronken om de seks af te wijzen.

Actrice beweert dat ze werd ontslagen na afwijzing

In 2011 zouden de twee elkaar weer hebben ontmoet. Weinstein zou in zijn badjas de deur hebben opengedaan en de actrice hebben gevraagd seks te hebben met hem en een andere vrouw. De la Huerta weigerde.

Ze beweert dat dit ertoe leidde dat ze werd ontslagen van de serie Boardwalk Empire en dat zij hierdoor 55 miljoen dollar (ruim 48 miljoen euro) is misgelopen. Ook The Four Seasons waar het laatste incident plaatsvond, wordt door de actrice aangeklaagd, omdat het hotel volgens haar medeplichtig is.

De la Huerta klaagt Weinstein aan wegens aanranding, seksueel misbruik en psychische schade. Ben Brafman, de advocaat van Weinstein, noemt de actrice een "onstabiele persoonlijkheid met een levendige verbeeldingskracht".

In zowel Londen als New York wordt nu onderzoek naar Weinstein gedaan. Onlangs maakte Scotland Yard bekend dat een elfde persoon Weinstein heeft beschuldigd van seksueel misbruik. De producent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie.