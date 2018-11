De advocaat van Harvey Weinstein wil dat de zaak tegen zijn van seksueel misbruik beschuldigde cliënt wordt geseponeerd.



Weinsteins advocaat Benjamin Brafman heeft maandag een voorstel daartoe ingediend bij het hooggerechtshof in New York, schrijft Variety maandag.

Volgens Brafman heeft de politie grove fouten gemaakt bij het onderzoek naar de gevallen filmproducent en is dat reden voor het seponeren van de zaak.

De aanklacht tegen de 66-jarige Weinstein bestaat nog uit vijf tenlasteleggingen. Vorige maand verviel al een deel van de aanklacht, die in eerste instantie de getuigenissen van drie verschillende vrouwen omvatte. De openbaar aanklager besloot toen de getuigenissen van een van de vrouwen, Lucia Evans, te schrappen. Volgens Brafman loog de vrouw over wat er zou zijn voorgevallen tussen haar en Weinstein.

De politie zou hierbij ook fouten hebben gemaakt en belangrijke, ontlastende informatie hebben achtergehouden over Evans. Zo had een bekende van Evans aan de politie verteld dat de vrouw haar samenzijn met Weinstein had omschreven als iets waar ze beiden plezier aan beleefden. Die informatie kwam echter niet bij de aanklagers terecht.

'Vrouw wilde na vermeend misbruik nog afspreken'

Brafman maakte maandag verder een bericht van een van de twee andere vrouwen uit de aanklacht openbaar. Daaruit blijkt dat de vrouw zeven maanden na het vermeende misbruik nog wilde afspreken met Weinstein.

Niet alleen in New York, maar ook in Londen wordt onderzoek gedaan naar Weinstein. Onlangs maakte Scotland Yard bekend dat een elfde persoon Weinstein heeft beschuldigd van seksueel misbruik.

De producent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie.