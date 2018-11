De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein zou in 2002 een toen zestienjarige Poolse actrice gedwongen hebben tot seksuele handelingen.

De vrouw beschuldigt Weinstein ervan dat hij haar tot seks dwong in zijn appartement in New York, blijkt volgens de New York Post uit rechtszaakdocumenten.

De vrouw die in 2002 een filmcarrière wilde starten, heeft de juridische documenten woensdag bij de rechtbank in Manhattan ingeleverd. In de documenten wordt ze Jane Doe genoemd, een standaard naam voor vrouwen die anoniem willen blijven.

Volgens de aanklacht zou Weinstein haar hebben verteld dat hij voor haar "hetzelfde kon doen als hij voor Penelope Cruz en Gwyneth Paltrow had gedaan", maar alleen als zij hem seksueel zou bevredigen.

Uiteindelijk stribbelde de vrouw naar eigen zeggen zo tegen dat Weinstein haar liet gaan. De filmproducent zou haar later wel rollen hebben bezorgd in de film The Nanny Diaries en het tv-programma Project Runway.

De advocaat van de filmproducent noemde de aanklacht "belachelijk". "Deze beschuldiging is van bijna twintig jaar geleden en zal, net als alle andere, onwaar blijken."

Het is de recentste beschuldiging van seksueel ontoelaatbaar gedrag aan het adres van Weinstein. Een flink aantal actrices deed eerder al melding van vergelijkbare incidenten.