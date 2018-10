Voormalig regisseur en castingdirector Job Gosschalk wordt volgens het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van een zedendelict. Hij wordt op korte termijn gehoord.

Het OM bevestigt dit desgevraagd in gesprek met NU.nl, na eerdere berichtgeving door RTL Boulevard.

Wanneer Gosschalk precies gehoord zal worden is nog niet bekend. "Binnenkort", aldus een woordvoerder van het OM. Nadat Gosschalk is gehoord, besluit de officier van justitie of er vervolgstappen genomen zullen worden.

Het OM heeft van de politie een dossier ontvangen. Daarin wordt ook melding van een zedendelict gedaan. Wat dit delict specifiek behelst, wil de woordvoerder in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Regisseur en producent Gosschalk heeft zijn werk een tijd geleden neergelegd, omdat hij naar eigen zeggen "over grenzen" was gegaan in zijn omgang met acteurs.

Gosschalk ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd

In een reactie aan RTL Boulevard laat Gosschalks advocaat Gerard Spong weten met vertrouwen uit te kijken naar de zaak. "Er is een soort Me Too-gevalletje aan de orde. Daar is een politie-onderzoek aan gewijd. Ik moet het dossier nog krijgen. Dat gaan we daarna goed bestuderen."

Spong laat op voorhand weten dat Gosschalk "betwist dat hij ook maar enig strafbaar feit heeft gepleegd". Gosschalk kwam eind vorig jaar in opspraak in navolging van de internationale #MeToo-beweging. Hij kwam in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag en heeft erkend dat hij grenzen heeft overschreden. Spong: "Hij heeft gezegd dat hij grenzen heeft overschreden, maar dat wil nog niet zeggen dat het strafbare feiten zijn."

Onmogelijk om in Nederland bureau te omzeilen

De vijftigjarige Gosschalk geldt als een belangrijk figuur binnen de Nederlandse entertainmentwereld. Hij begon in 1994 bij Kemna Casting en had van 2000 tot 2008 de leiding over het kantoor.

Gosschalk was betrokken bij de casting van vele grote Nederlandse film- en televisieproducties, zoals Zwartboek, All Stars, Flikken Maastricht en Baantjer. Het was volgens acteurs als Winston Post bijna onmogelijk om het bureau van Gosschalk te omzeilen.

"Helaas is mij dit ook overkomen: machtsmisbruik door toedoen van seksuele intimidatie. Alles natuurlijk onder het mom van dat het erbij hoort als je acteur bent en je geen gêne moet hebben", zei hij destijds.

'Ik ben over grenzen gegaan'

Naar aanleiding van een publicatie waar Nieuwe Revu al weken aan werkte, kwam Gosschalk via Kemna Casting met een verklaring naar buiten. "De afgelopen weken ben ik het onderwerp geweest van geruchten over mijn omgang met acteurs", zei hij onder meer.

"Het klopt dat ik een-op-een met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis. Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur."

Gosschalk ontkent dat er sprake is geweest van fysiek contact en zegt dat zijn oud-collega's van Kemna Casting en Kemna & Zonen nooit op de hoogte zijn geweest van zijn gedrag. Verschillende betrokkenen spreken dat echter tegen.