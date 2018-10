Een man in Florida is gearresteerd omdat hij in het vliegtuig een onbekende vrouw haar borsten en kruis had betast. Hij verdedigde zich met het argument dat president Donald Trump had gezegd dat dit goed is.

De man verwijst met zijn verweer naar een uitspraak van Trump in een omstreden interview waarin hij uitlegde hoe hij bij voorkeur vrouwen versiert. "Grab them by the pussy", adviseerde de president. "Wacht niet, ze staan het toch wel toe. Je kan alles doen."

De 49-jarige man werd zondag aangehouden nadat het personeel van de vlucht van Houston naar New Mexico de politie had gebeld. Hij wordt aangeklaagd voor het uitvoeren van ongewenste seksuele handelingen, melden Amerikaanse media.

De vrouw sliep toen de man, die achter haar zat, haar begon aan te raken.

De vrouw dacht eerst dat het een vergissing was

In eerste instantie dacht ze dat het een ongelukje was geweest. Maar een half uur later deed hij hetzelfde en gleed hij van achter met zijn handen over haar arm, haar elleboog en haar borsten. Daarna seinde zij een steward in en diende een officiële klacht in.

De man werd aangehouden toen het vliegtuig een tussenlanding in Albuquerque maakte. De politie constateerde na kort onderzoek dat de handen van de man overeenkwamen met de beschrijving die het slachtoffer gaf. Het ging om harige handen met zeer vieze nagels.

De man kan een boete van 250.000 dollar of twee jaar cel krijgen

In eerste instantie ontkende de man zijn handelingen. Maar toen hij was aangehouden, verklaarde de 49-jarige verdachte dat hij het had gedaan omdat president Trump had gezegd dat het mocht.

De man moet dinsdag voor de rechter verschijnen. Hij kan voor zijn seksueel ongepaste gedrag een boete krijgen van 250.000 dollar of tot maximaal twee jaar cel worden veroordeeld.

