Sarah Silverman denkt dat collega-comedian Louis C.K. zich lange tijd niet bewust was van het feit dat hij een bepaalde status had in de komediewereld, waardoor hij bij sommige vrouwelijke collega's te ver is gegaan.

De 47-jarige Silverman vertelt in de radioshow van Howard Stern over Louis C.K. die vorig jaar in opspraak kwam, toen verschillende vrouwelijke comedians vertelden door hem seksueel te zijn geïntimideerd. Stern vroeg Silverman daarnaar.

"Ik weet dat ik hier spijt van ga krijgen", begon de Amerikaanse haar antwoord. "Ik ken Louis al eeuwen en ik praat zijn gedrag niet goed, dus vat het alsjeblieft niet zo op. Wij zijn leefdtijdsgenoten en vakgenoten. Toen we kinderen waren en hij soms vroeg: mag ik masturberen in je bijzijn? Antwoordde ik soms: "ja, man, dat wil ik wel zien", vertelt ze. "Soms zei ik: "nee getver." En dan gingen we pizza eten."

Silverman zegt dat de twee jong en onbezonnen waren toen het gebeurde. Volgens haar is C.K. zich nooit bewust geworden van de status die hij had in de komediewereld, waardoor sommige vrouwen het gevoel hadden dat ze geen nee konden zeggen op zijn verzoek. "De dynamiek was anders en dan is het niet ok."

Hij zou al eerder hebben ingezien dat hij fout zat, voor een aantal vrouwen in New York Times hun beklag deden. "Ik zeg niet dat iedereen Louis weer moet omarmen. Ik geloof dat hij spijt heeft. Ik wil gewoon dat hij hier op de planken over praat. Hij moet zijn weg hierin vinden."

Na de beschuldigingen die door C.K. werden bevestigd, legde hij al zijn projecten stil. Hij heeft deze zomer af en toe spontaan opgetreden.