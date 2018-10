Cristiano Ronaldo ontkent woensdag dat hij schuldig is aan de verkrachting van Kathryn Mayorga. De stervoetballer van Juventus wordt door de Amerikaanse vrouw voor de rechter gedaagd om een vermeend voorval uit 2009.

De politie van de Amerikaanse stad Las Vegas liet maandag weten het onderzoek naar de 33-jarige Ronaldo te heropenen op basis van nieuwe informatie van Mayorga. De Portugees voelt zich nu genoodzaakt eenmalig te reageren.

Via Twitter neemt hij afstand van de beschuldigingen. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schrijft Ronaldo, die afgelopen zomer verrassend van Real Madrid naar Juventus vertrok.

"Ik ga er alles aan doen om mijn naam te zuiveren en ik weiger mee te werken aan het mediaspektakel dat is gecreëerd door mensen die ten koste van mij er beter van willen worden."

De recordinternational van Portugal heeft vertrouwen in een goede afloop van de zaak. "Mijn geweten staat mij toe om met kalmte de resultaten van het onderzoek af te wachten."

'Ze zei herhaaldelijk 'nee' en 'stop', maar ik wilde niet luisteren'

Mayorga vertelde vorige week in het Duitse blad Der Spiegel dat de nu 33-jarige Ronaldo haar in 2009 verkrachtte in een hotel en haar daarna 375.000 dollar zwijggeld betaalde.

De Amerikaanse zou de zaak hebben aangespannen nadat een mail van Ronaldo via Football Leaks openbaar was gemaakt. In een e-mail aan zijn advocaat beschreef de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar de bewuste nacht. "Ze zei herhaaldelijk 'nee' en 'stop', maar ik wilde niet luisteren."

Inmiddels heeft Ronaldo Der Spiegel via zijn advocaat in Duitsland aangeklaagd. Ronaldo's raadsman spreekt van een van de grootste schendingen van privacyrechten van de laatste jaren.

Ronaldo heeft een relatie met Georgina Rodríguez, met wie hij in november vorig jaar een dochter kreeg. Rodríguez liet onlangs al weten achter haar vriend te staan.

