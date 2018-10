De Italiaanse actrice Asia Argento heeft toegegeven dat ze seksueel contact heeft gehad met de voormalige kindster Jimmy Bennett, toen die nog minderjarig was.

Dat deed ze zondagavond in een interview op de Italiaanse zender La7. Tot nu toe ontkende Argento, een van de aanjagers van de #metoo-beweging, dat steeds.

Argento zegt dat ze Bennett zag als een "verloren zoon". De twee ontmoetten elkaar in 2013 in een hotel in Los Angeles, omdat Bennett haar had gevraagd om te oefenen met een script. De Italiaanse, die op dat moment 37 was, dacht dat Bennett meerderjarig was. Ze was naar eigen zeggen verrast toen de jongen haar besprong. Toen hij zeven jaar was, speelde Bennett haar zoon in een film.

'Ik bevroor compleet'

"Hij begon me te kussen en aan te raken. Niet zoals een kind bij zijn moeder, maar zoals een jongen met gierende hormonen", aldus Argento, die het voorval typeert als een "traumatische gebeurtenis".

"Ik bevroor compleet. Hij deed zijn ding, gebruikte geen condoom. Het duurde niet meer dan twee minuten. Toen ik later vroeg waarom hij het had gedaan, zei hij dat ik altijd een seksuele fantasie voor hem was."

Bennett stelde eerder dat hij misbruikt was door Argento. "Zijn uitlatingen maakten me kwaad, maar ik heb ook medelijden met hem", zegt ze.