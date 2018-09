Kevin Spacey opnieuw aangeklaagd wegens seksueel misbruik

De aanklager deed aangifte van het incident bij de politie in Los Angeles, schrijft Deadline zaterdag. Het voorval zou hebben plaatsgevonden in een huis in Malibu, een voorstad van Los Angeles.

"Zijn gedrag was extreem en buitensporig", aldus de aanklager. "Spacey handelde met totale minachting voor de gevoelens van de aanklager." De masseur zou door het incident kampen met mentale problemen.

Bijna een jaar geleden kwamen de eerste beschuldigingen aan het adres van Spacey aan het licht. Star Trek-acteur Anthony Rapp en verschillende (oud-)medewerkers van House of Cards zouden seksueel zijn geïntimideerd of misbruikt door de acteur. De acteur werd vervolgens uit House of Cards geschreven en uit All the Money in the World geknipt.

Momenteel lopen in zowel New York als Londen onderzoeken naar de 59-jarige Spacey, die onlangs nog werd verdedigd door zijn collega Judi Dench. "Ik kan op geen enkele manier goedkeuren dat hij nu uit films wordt gehaald, ongeacht wat hij heeft gedaan", zei de actrice.