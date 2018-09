Cristiano Ronaldo door Amerikaanse vrouw beschuldigd van verkrachting

De vrouw, genaamd Kathryn Mayorga, vertelt in het Duitse blad Der Spiegel dat Ronaldo haar in 2009 verkrachtte in een hotel en haar daarna 375.000 dollar zwijggeld betaalde. Haar advocaat heeft een rechtszaak aangespannen tegen de voetballer.

Na het voorval vroeg de Portugees international volgens Mayorga of ze pijn had. "Toen ging hij op zijn knieën en zei hij: 'Ik ben voor 99 procent een goede man. Ik weet niet wat er met die ene procent is.'"

De 33-jarige Ronaldo ontkent iets verkeerd gedaan te hebben. Hij zegt dat de seks tussen hem en Mayorga met wederzijdse instemming plaatsvond. De voetballer liet via zijn advocaten weten op zijn beurt een zaak aan te spannen tegen Der Spiegel voor het publiceren van "onverholen, illegale beschuldigingen" van Mayorga.

Mayorga begon zaak na onthullingen Football Leaks

Volgens Der Spiegel is Mayorga een zaak begonnen vanwege eerdere onthullingen van Football Leaks. In een (gehackte) e-mail aan zijn advocaat beschreef de aanvaller van Juventus de bewuste nacht. "Ze zei herhaaldelijk 'nee' en 'stop', maar ik wilde niet luisteren."

Ronaldo heeft een relatie met de Spaanse Georgina Rodriguez, met wie hij in november vorig jaar een dochter kreeg. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar kreeg eerder een tweeling, die naar verluidt verwekt werd bij een Amerikaanse draagmoeder. Ook is hij vader van een achtjarige zoon, die eveneens via een draagmoeder verwekt zou zijn.