Sarah Hyland deelt ervaring met seksueel misbruik op Instagram

Het incident gebeurde op Oudejaarsavond, schrijft de 27-jarige Hyland donderdag.

"Het was een vriend. Het was Oudejaarsavond en ik zat in mijn laatste jaar van de middelbare school. Iedereen was dronken. Ik was in de badkamer en hij brak in. Ik hoopte dat het een droom was, maar mijn kapotgescheurde panty bewees 's ochtends het tegendeel."

De actrice legt uit dat ze geen aangifte deed, omdat ze onder meer dacht dat niemand haar zou geloven. "Ik wilde niet 'dramatisch' genoemd worden. Ik heb ook nooit 'nee' tegen hem gezegd. Een shock doet dat met een mens."

Bij haar verhaal gebruikte Hyland onder meer de hashtags #metoo, #WhyIDidntReport, #BelieveWomen en #IBelieveHer.