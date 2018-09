Rapper Nelly schikt met vrouw die hem van misbruik beschuldigt

Dat hebben de advocaten van Nelly en de vrouw donderdag aan TMZ laten weten. Er zou geen geldbedrag met de schikking gemoeid zijn.

Nelly, bekend van het nummer Hot In Herre, werd vorig jaar oktober aangehouden op verdenking van verkrachting. De openbaar aanklager seponeerde de zaak in eerste instantie, omdat de vrouw niet wilde getuigen in de zaak. Ze dacht dat ze geen kans zou maken tegen een beroemdheid.

De rapper spande vervolgens zelf een zaak aan wegens reputatieschade. De vrouw zette daarna ook haar aanklacht door en eiste een schadevergoeding.

Het is niet de eerste keer dat Nelly beticht wordt van seksueel misbruik. In januari zei een vrouw door Nelly verkracht te zijn in de tourbus van de rapper. Hij ontkende dat verhaal en die zaak loopt momenteel nog.

Ook zou de rapper in december na zijn concert in Engeland een vrouw hebben aangerand. De politie in Essex onderzoekt dat incident momenteel.