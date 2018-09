Judi Dench neemt het op voor 'goede vriend' Kevin Spacey

"Ik kan op geen enkele manier goedkeuren dat hij nu uit films wordt gehaald, ongeacht wat hij heeft gedaan", vertelde de 83-jarige Dench volgens Variety tijdens een persconferentie in San Sebastian. In de Spaanse stad vindt momenteel het jaarlijkse filmfestival plaats.

In All the money in the world werd de rol van Spacey opnieuw gespeeld door Christopher Plummer, die dankzij de rol werd genomineerd voor de Oscar van Beste mannelijke bijrol. "Gaan we die situatie herhalen?", vraagt Dench zich af. "Gaan we nu terug in de geschiedenis en gaan we iedereen die ooit iets verkeerd heeft gedaan uit films knippen?"

Dench, die in 2001 met Spacey te zien was in The Shipping News, vond en vindt Spacey een goede acteur. "Hij is ook een goede vriend."

Bijna een jaar geleden kwamen de eerste beschuldigingen aan het adres van Spacey aan het licht. Star Trek-acteur Anthony Rapp en verschillende (oud-)medewerkers van House of Cards zouden seksueel zijn geïntimideerd of misbruikt door de acteur. Spacey werd uit House of Cards geschreven en uit All the money in the world geknipt.

Momenteel lopen zowel in New York als Londen onderzoeken tegen de 59-jarige Spacey.