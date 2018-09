Kandidaat Hooggerechtshof VS wijkt niet na aantijgingen aanranding

Twee vrouwen hebben hem daarvan beticht. Kavanaugh schreef maandag in een brief aan de justitiecommissie van de Senaat dat hij zich niet door deze intimidaties tot de aftocht laat dwingen. Hij noemde de aantijgingen een lastercampagne en een "gecoördineerde poging" zijn goede naam aan te tasten.

"Deze karaktermoord in de laatste minuut gaat niet lukken", aldus Kavanaugh, die maandag een steunbetuiging van Trump kreeg.

Debbie Ramirez stelde eerder deze week door Kavanaugh te zijn misbruikt toen ze allebei aan Yale studeerden. Ze heeft meerdere senatoren van de Democraten het verhaal gestuurd, omdat ze vindt dat het uitgezocht moet worden. Ze heeft daar lang mee gewacht, omdat ze naar eigen zeggen tijd nodig had alles op een rijtje te krijgen. Nu wil ze dat de FBI een onderzoek start.

De hoogste Democraat in de commissie die over het aanstellen van leden van het Hooggerechtshof gaat, heeft zondagavond opgeroepen Kavanaugh voorlopig nog niet aan te stellen.

Rechter zou tijdens drankspel met penis hebben gezwaaid

Het incident gebeurde volgens Ramirez in het schooljaar 1983/1984. Ramirez en Kavanaugh waren eerstejaars op de universiteit en hadden vaak lessen samen.

Tijdens een huisfeest deden ze beiden mee aan een drankspel, zegt Ramirez in het tijdschrift The New Yorker. Ze zegt dat ze veel moest drinken en snel dronken was. Ze herinnert zich dat ze op een gegeven moment op de grond lag en dat er twee mannen om haar heen stonden. Toen ze opkeek, zag ze dat iemand een penis voor haar gezicht hield.

Eerst dacht ze dat het een neppenis was die ze eerder die avond gezien had. Al snel bleek het toch een echte te zijn, waarop ze de man wegduwde en daarbij diens penis aanraakte. Die man zou volgens Ramirez Kavanaugh zijn.

De New Yorker probeerde het verhaal van Ramirez te bevestigen door te spreken met meerdere andere aanwezigen op het feestje in kwestie. Geen van hen kon zich een dergelijk voorval herinneren herinneren. Een anonieme oud-klasgenoot, die niet op het feestje was, zei over het voorval te hebben gehoord.

Donderdag wordt eerste beschuldiger gehoord

De timing van Ramirez om het verhaal nu naar buiten te brengen is opvallend. Kavanaugh wordt donderdag in de Senaat gehoord in een andere zaak waarin hij van seksueel misbruik beschuldigd wordt. Hij zegt graag zijn naam te willen zuiveren.

Christina Blasey Ford zegt dat ze als middelbare scholier door Kavanaugh betast is. De kandidaat voor het hof zou volgens Ford stomdronken zijn geweest. Hij zou haar eerst hebben betast en toen geprobeerd hebben haar kleren uit te trekken.

Kavanaugh ontkent ook deze beschuldiging. Hij zei dat hij pas wist wie Ford was nadat ze zichzelf bekend had gemaakt, omdat dit volgens hem nooit gebeurd is.

De kou is daarmee niet uit de lucht. Michael Avenatti, de advocaat van pornoster Stormy Daniels, liet via Twitter weten dat hij nog een andere vrouw vertegenwoordigt die "geloofwaardige" en belastende informatie over onder anderen Kavanaugh heeft.

Die gaat over huisfeestjes in de jaren tachtig waarop vrouwelijke bezoekers dronken werden gevoerd en gedrogeerd werden, om vervolgens misbruikt te worden door verscheidene mannen. Avenatti komt binnen 48 uur met feiten.

Republikeinen zitten met de zaak in hun maag

De Republikeinen zitten met de zaak-Kavanaugh in hun maag. Zij stellen weliswaar dat ze vasthouden aan de kandidatuur van Kavanaugh voor het Hooggerechtshof, zoals president Trump wil, maar zeker bij vrouwelijke kiezers zal het echter weerstand oproepen als er niets tegen alle aantijgingen gedaan wordt. Dit kan tegen de Republikeinen gaan werken bij de cruciale 'midterm-verkiezingen' in november.

Een deel van de Senaat wordt dan herkozen en het hele Huis van Afgevaardigden wordt vervangen. De Republikeinen kunnen dan hun nipte meerderheid kwijtraken. Trump is, mede vanwege eerdere uitlatingen zoals 'grab them by the pussy', bij vrouwen al minder populair dan bij mannen.

Nadat Trump op Twitter de verhalen van de vrouwen afdeed als onzin, werd de hashtag #WhyIDidntReport mateloos populair. Vele duizenden Amerikaanse vrouwen vertelden op het sociale medium hun ervaringen met aanrandingen of verkrachtingen die niet werden geloofd of werden afgedaan als een verzinsel.

