Dirigent Pieter Jan Leusink beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

In Brandpunt+ doen vier vrouwen anoniem hun verhaal. Voor de reportage heeft de redactie van het televisieprogramma twintig verschillende musici (zeventien vrouwen, drie mannen) gesproken over hun ervaringen met Leusink.

Zij zijn unaniem van mening dat Leusink grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond door hen op de billen te slaan, hun borsten te betasten en hen ongewenst en onverwachts te zoenen.

"Er is geen raad van toezicht, er is niemand bij wie je terecht kunt, bij wie je kunt klagen. Dat maakt je erg kwetsbaar", vertelt een van hen in de uitzending.

Dirigent vroeg vrouwen bij hem te logeren en repeteren

Ook zou Leusink diverse vrouwen hebben gevraagd bij hem in Elburg te logeren en te repeteren. Tijdens deze logeerperiodes zou Leusink volgens de bronnen seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. "Door de hele situatie heeft-ie ook een keer wel aan me gezeten en zijn hand in mijn broek gestopt."

De vrouw vond naar eigen zeggen geen kracht om tegen hem in te gaan. "Toen zei hij, hij deed het klinken alsof, dat al mijn andere opties vreselijk zouden zijn als ik niet op die manier wilde werken. Dat ik waarschijnlijk zou eindigen als lerares en steeds verder en verder verwijderd zou raken van mijn droom."

Leusink ontkent aantijgingen aan zijn adres

Leusink laat in een reactie via zijn advocaat weten de aantijgingen te ontkennen. "Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard."

Meerdere vrouwen hebben zich naar aanleiding van het onderzoek gemeld bij Mores Online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector. Het meldpunt zal in overleg met de vrouwen eventuele vervolgstappen zetten.

Leusink is oprichter en eigenaar van The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands. Hij werd in 2004 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.