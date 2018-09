Rechtszaak Harvey Weinstein in New York zes weken uitgesteld

Oorspronkelijk zou Weinstein op 20 september moeten voorkomen. Dit wordt nu 8 november, schrijft Deadline.

Het uitstel is bedoeld om Weinstein en zijn advocaat Benjamin Brafman meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de zaak. De gevallen filmproducent, inmiddels door tientallen vrouwen beschuldigd van intimidatie of verkrachting, moet voor de rechter van Manhattan verschijnen voor een derde aanklacht die er binnen dit district tegen hem is gedaan.

Eerder moest de 66-jarige Weinstein voor de rechter van Manhattan verschijnen wegens vermeende verkrachtingen van twee vrouwen in 2004 en 2013. Een uitspraak in deze zaken volgt nog. Wanneer is niet bekend.

Als Weinstein in deze twee zaken schuldig wordt bevonden, wacht hem een gevangenisstraf van 25 jaar. Met de toevoeging van de derde aanklacht, waartegen hij zich dus over zes weken kan verdedigen, kan Weinstein mogelijk levenslang achter de tralies verdwijnen.

Beelden gepubliceerd waarin gedrag Weinstein te zien was

Kort na zijn eerste voorkomen in de rechtbank gaf de rechter toestemming aan Weinstein om een reeks mails te publiceren, die zouden aantonen dat de producent een liefdevolle relatie had met een van de vrouwen die hem van verkrachting beschuldigen.

Vorige week werden er voor het eerst beelden gepubliceerd waarin het ongepaste gedrag van Weinstein te zien was. De beelden zijn aangeleverd door Melissa Thompson en gepubliceerd door Sky News. Thompson had een gesprek, dat in 2011 plaatsvond tussen zichzelf en de filmproducent stiekem opgenomen.

Ze beweert daarna een andere afspraak met hem te hebben gehad in een hotel, waar hij haar zou hebben verkracht. Thompson gaat ook een rechtszaak aanspannen tegen Weinstein, zo liet zij aan de televisiezender weten.