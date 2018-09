Asia Argento dreigt met juridische stappen tegen Rose McGowan

McGowan stelde in de brief onder meer dat Argento, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, zich zou moeten opstellen zoals ze graag had gewild dat Harvey Weinstein dat had gedaan.

"Beste Rose", schreef Argento maandag op Twitter. "Met oprechte spijt deel ik je hier mee dat je 24 uur de tijd hebt om de uitspraken en de vreselijke leugens die je hebt geuit in je verklaring van 27 augustus terug te trekken. Als je daar niet aan voldoet, zie ik geen andere mogelijkheid dan juridische stappen te ondernemen."

McGowan reageerde met haar verklaring op de aantijgingen aan het adres van Argento. De twee actrices raakten bevriend omdat ze beiden een actieve rol speelden in de #metoo-beweging, maar de vriendschap liep een deuk op door beschuldigingen aan het adres van Argento door de 22-jarige acteur Jimmy Bennett.

McGowan schreef onder meer dat ze niets te maken heeft met het mogelijke misbruik van Argento. "Ik ben niet medeplichtig omdat we vrienden zijn."

Ook vertelde McGowan dat ze verdrietig is om het verliezen van een vriendschap, maar dat dit in het niets valt vergeleken met de situatie van Bennett.

"Je was mijn vriendin en ik hield van je", besloot McGowan de brief. "Je hebt veel op het spel gezet voor de #metoo-beweging. Wees de persoon die je zou willen dat Harvey Weinstein had kunnen zijn."