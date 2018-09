Makers House of Cards zagen beschuldigingen Kevin Spacey niet aankomen

De twee zogeheten showrunners zijn sinds het derde seizoen betrokken bij de serie als schrijver en vanaf het vijfde seizoen fungeren zij als uitvoerend producent.

In oktober 2017 kwamen de eerste beschuldigingen aan het adres van Spacey aan het licht. Acht (oud-)medewerkers van House of Cards zouden op de set seksueel zijn geïntimideerd door de acteur. De opnames werden hierop snel stilgelegd. Netflix stelde een onderzoek naar de acteur in en besloot hem op basis daarvan niet meer terug te laten keren in de serie.

"Als ons ooit iets was verteld, of als we zelf iets hadden vermoed, hadden we het zelf gemeld omdat we ons werk en onze positie als uitvoerend producent serieus nemen", zegt Gibson in gesprek met Entertainment Weekly.

"Het zorgde voor enorm veel spanning", gaat zij verder. "Het was teleurstellend, maar tegelijkertijd moest er veel werk worden gedaan en wilden we het verhaal afronden dat we ooit begonnen zijn. Daar lag de prioriteit."

Thema van zesde seizoen niet gewijzigd na vertrek Spacey

Spacey werd uit de serie geschreven en is niet te zien in het zesde seizoen, dat vanaf 2 november te streamen is via Netflix. De opnames van het nieuwe seizoen waren dus al begonnen toen besloten werd dat de acteur niet terugkeert, maar volgens Gibson hoefde het script niet enorm gewijzigd te worden.

"Hij (Spacey, red.) was een belangrijke spil in het verhaal. Daarom moesten we alles flink herzien. Maar uiteindelijk hoefden we themagewijs niet veel te veranderen. Alleen de elementen zijn gewijzigd."

Het zesde seizoen bestaat uit acht afleveringen waarin Robin Wright, winnares van een Golden Globe en genomineerd voor een Emmy Award, terugkeert in haar rol als Claire Underwood. Underwood is president van de Verenigde Staten.