Kunstenaar Jan Fabre beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Het gezelschap, van wie acht medewerkers hun naam onder de brief hebben gezet en twaalf personen anoniem wilden blijven, reageert met de open brief op een interview van Fabre van 27 juni aan VRT, naar aanleiding van een onderzoek waarin Fabre aangaf dat er "in veertig jaar tijd nooit een probleem geweest is".

"Toen begonnen we in te zien dat medewerkers van Troubleyn al jaren hebben moeten laveren rond een onprofessionele en ongepaste omgang op het werk", schrijven ze. "Onze verzamelde ervaringen en getuigenissen blijken vaak zo gelijklopend dat er duidelijke patronen opvallen aan Fabres gedrag."

De twintig (oud)-werknemers beweren dat Fabre, die internationaal bekend werd met Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was, met zijn uitspraken liegt. "Op twee jaar tijd hebben in totaal zes mensen de deur achter zich dicht getrokken nadat ze direct betrokken waren bij gevallen van seksueel overschrijdend gedrag of ertegen protesteerden, gevallen waar nu vaak naar verwezen wordt als #metoo", is in de brief te lezen.

Een van de verwijten aan het adres van Fabre is daarnaast dat hij denigrerende en racistische opmerkingen richting zijn werknemers maakt. Zo zou hij een danseres verteld hebben dat "ze moest gaan trainen, omdat ze wat te dik was geworden".

Werknemers kregen zonder seks geen solo

Ook zou Fabre geregeld leden van zijn gezelschap bij hem thuis hebben uitgenodigd voor een fotosessie. "Maar dat blijkt dan uit te draaien op een gelegenheid om de performer seksueel te benaderen." Volgens iemand die vijftien jaar geleden met Fabre werkte, gold in die tijd al het principe 'geen seks, geen solo'.

Het bedrijf van Fabre heeft middels een persverklaring gereageerd op de aantijgingen aan het adres van de regisseur, die zich niet in de beschuldigingen kan vinden. "En we betreuren deze aanval via de media. Jan Fabre wordt aan de schandpaal genageld, zonder enige vorm van verdediging, op basis van anonieme getuigenissen en moeilijk te controleren beweringen."

Bedrijf wil in gesprek met de oud-werknemers

"Het is geen geheim dat Jan een uitgesproken karakter heeft en direct kan overkomen als regisseur. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van seksueel overschrijdend gedrag." Troubleyn zegt in gesprek te willen met de oud-medewerkers.

Fabre staat al jarenlang aan de top in de internationale kunstwereld en is in België onderscheiden voor zijn werk met de hoge ridderorde Commandeur in de orde van Leopold II.

De Nederlandse filmwereld werd eerder opgeschrikt door een soortgelijk geval, toen castingdirector Job Gosschalk werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.