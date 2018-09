Beschuldiger Asia Argento doet aangifte bij politie in Los Angeles

In de verklaring is volgens TMZ ook te lezen dat de raadsman van mening is dat Argento en niet Bennet het slachtoffer is. De twee hadden seks met elkaar in 2013, terwijl Bennett destijds minderjarig was.

In de verklaring staat ook de bewering dat Bennett in 2014 is aangeklaagd voor seks met een minderjarige en het bezit van kinderporno. In een verklaring aan USA Today laat een woordvoerder van de openbaar aanklager van Los Angeles weten dat zijn kantoor geen gegevens heeft waarin Bennett aan een incident uit 2014 gelinkt wordt.

Argento had niet lang voordat Bennett haar met de aantijgingen van seksueel misbruik confronteerde zelf filmproducent Harvey Weinstein van verkrachting beschuldigd.