Openbaar aanklager Los Angeles wijst aanklacht tegen Kevin Spacey af

Ook de aanklachten die in de Amerikaanse stad werden gespannen tegen acteurs Steven Seagal en Anthony Anderson zijn afgewezen, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

In het geval van de zaken tegen Spacey en Seagal is er sprake van verjaring. Het vermeende misbruik door de voormalige House of Cards-acteur zou hebben plaatsgevonden in 1992. Daarbij was het slachtoffer destijds niet minderjarig. Verdere details over de zaak zijn niet bekendgemaakt.

Seagal werd door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, de acteur ontkende de aantijgingen. Regina Simons, een figurante die meespeelde in On Deadly Ground, zegt dat Seagal haar in 1993 heeft verkracht. Ook deze zaak is inmiddels verjaard, zegt de openbaar aanklager.

In het geval van de aanklacht tegen Anderson weigert het vermeende slachtoffer door de autoriteiten geïnterviewd te worden over het vermeende misbruik. De Black-ish-acteur zou in 2017 een vrouw hebben lastiggevallen.

De openbaar aanklager onderzoekt momenteel nog wel de aanklachten die lopen tegen de gevallen filmproducent Harvey Weinstein.

House of Cards-acteur ligt sinds oktober onder vuur

Eerder werd bekend dat de openbaar aanklager tegen tweevoudig Oscarwinnaar Spacey twee zaken had geopend. Spacey ligt sinds oktober onder vuur voor ongepast gedrag tegenover en misbruik van een groot aantal mannelijke collega's. De aantijgingen hebben de ster onder meer zijn hoofdrol in de hitserie House of Cards gekost.

Zowel in New York als Londen lopen onderzoeken tegen Spacey naar aanleiding van meerdere aangiften. De eerste acteur die naar buiten kwam met een #metoo-verhaal over Spacey was Star Trek-ster Anthony Rapp. Rapp zou in 1986 door Spacey zijn misbruikt en was toen veertien jaar oud.

Spacey verdedigde zich met een verklaring waarin hij onder meer uit de kast kwam. De homoseksuele geaardheid van de acteur was al jaren een publiek geheim in Hollywood.