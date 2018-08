Franse acteur Gérard Depardieu beschuldigd van verkrachting

Depardieu, bekend van films als The Man in the Iron Mask en Cyrano de Bergerac, zou een actrice en danseres "van in de twintig" tweemaal misbruikt hebben in zijn woning in Parijs, op 7 en 13 augustus.

De vrouw, een bekende van de acteur, zocht Depardieu op omdat hij hulp bij haar carrière beloofd had. Begin deze week stapte de vrouw naar de politie. Een bron zegt tegen het Franse RTL dat het openbaar ministerie in Frankrijk inmiddels een vooronderzoek is gestart.

Volgens de advocaat van de 69-jarige Depardieu, Hervé Temime, is de acteur onschuldig en zal Depardieu van alle aantijgingen vrijgesproken worden. "Ik heb een lang gesprek met Depardieu gehad en ik ben er volledig van overtuigd dat zijn onschuld bewezen wordt."