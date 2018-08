Staande ovatie voor Louis C.K. na eerste show sinds intimidatiezaak

C.K., wiens echte naam Louis Székely is, stond in de nacht van zondag op maandag in de Comedy Cellar in New York, schrijft The New York Times.

Volgens de uitbater van de horecagelegenheid was niemand op de hoogte van de komst van de komiek. Het publiek in de uitverkochte zaal gaf volgens de Amerikaanse krant een staande ovatie toen de stand-upcomedian op het podium verscheen. Na vijftien minuten rondde hij zijn optreden af.

Komiek haalde penis tevoorschijn in 2002

C.K. werd in november beschuldigd van seksueel intimiderend gedrag, onder meer door het komiekenduo Dana Min Goodman en Julia Wolov. Volgens het duo nodigde C.K. hen in 2002 uit om in zijn hotelkamer een drankje te drinken. Hij vroeg daar of hij zijn penis tevoorschijn mocht halen.

Het duo dacht dat het een grapje was, maar de komiek deed het wel en masturbeerde in hun bijzijn. C.K. gaf na het ontvangen van de beschuldigingen al snel toe dat de vrouwen gelijk hadden.

Na de beschuldigingen werd onder meer een afgerond filmproject van de artiest stilgelegd. Louis C.K. werd daarna ook amper in publieke ruimtes gezien.

Of C.K. de intimidatiezaak zondagavond in zijn grappen heeft verwerkt, is niet duidelijk. Volgens mensen in het publiek maakte hij tijdens het verrassingsoptreden vooral veel standaardgrappen, maar leek hij ook nieuw materiaal te testen.