Rose McGowan neemt in brief afstand van beschuldigde Asia Argento

Het is de eerste reactie van McGowan op de aantijgingen aan het adres van Argento. De twee actrices waren vriendinnen geworden doordat ze veel deden voor de #metoo-beweging. Beide actrices beschuldigen filmproducent Harvey Weinstein van seksueel misbruik.

McGowan laat in de brief weten niets met het mogelijke misbruik van Argento te maken te hebben. "Ik ben niet medeplichtig omdat we vrienden zijn."

In de brief staat dat de persoon waar McGowan een relatie mee heeft, berichten van Argento aan de politie heeft overgedragen. In die berichten zou onder meer staan dat Jimmy Bennett, die Argento beschuldigt van misbruik, al sinds zijn twaalfde naaktfoto's naar de actrice stuurt.

McGowan schrijft dat ze verdrietig is om het verliezen van een vriendschap, maar dat dat in het niets valt vergeleken met de situatie van Bennett.

In het laatste stukje van haar brief, wendt ze zich tot Argento. "Je was mijn vriendin en ik hield van je. Je hebt veel op het spel gezet voor de #metoo-beweging. Wees de persoon die je zou willen dat Harvey Weinstein had kunnen zijn."