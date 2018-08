Asia Argento: 'Afgeperst door man die mij van intimidatie beschuldigt'

Dat blijkt uit een verklaring die dinsdag in handen is gekomen van journalist Yashar Ali, die een gedeelte hiervan heeft gepubliceerd op zijn Twitter-account.

Volgens de actrice, een van de leidende figuren van de #metoo-beweging, was zij slechts bevriend met Bennett en kwam aan deze vriendschap een eind toen zij Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel misbruik. Ze beweert dat Bennett destijds financiële problemen had en aan Argento een "exorbitant bedrag" vroeg om uit de schulden te komen.

"Bennett wist dat mijn vriend Anthony Bourdain (de tv-kok die in juni overleed, red.) veel geld had", aldus de actrice. Dit leidde tot afpersing en omdat Bourdain vreesde voor de negatieve publiciteit die dit zou opleveren, besloot hij Bennett een som geld te geven. Het gedeelte waarin staat beschreven wat Bennett zou doen wanneer dit geld niet betaald zou worden, is nog niet gepubliceerd door Ali.

Actrice 'verzet zich sterk' tegen beschuldiging van Bennett

"Ik ben diep geshockeerd en gekwetst", zegt Argento in haar reactie op de beschuldiging. "Ik ontken en verzet me dan ook sterk tegen de inhoud van het artikel dat maandag 20 augustus is gepubliceerd."

Volgens Bennett heeft de actrice hem in 2013 seksueel belaagd in een Californische hotelkamer. Hij was toen 17 jaar oud en Argento 37. De acteur en rockmuzikant, nu 22, zou door Argento een bedrag van 380.000 dollar (330.000 euro, red.) zijn betaald, schreef The New York Times maandag.

De documenten, die door een anonieme partij naar de krant zijn gestuurd, bevatten een in mei 2013 gemaakte selfie. Op de foto liggen Argento en Bennett samen in bed.