'#metoo-aanjager Asia Argento beticht van seksueel ontoelaatbaar gedrag'

Ze heeft de man die haar beschuldigt eerder een grote som geld gegeven, schrijft The New York Times op basis van documenten over de zaak.

Het gaat om de 22-jarige Jimmy Bennett, een acteur en rockmuzikant uit Los Angeles. Hij verklaart dat Argento hem in 2013 seksueel heeft belaagd in een Californische hotelkamer. Hij was toen 17 jaar oud en Argento 37. In Californië is seks met minderjarigen strafbaar.

De krant schrijft dat Argento, een van de leidende figuren van de #metoo-beweging, Bennett 380.000 dollar (330.000 euro) heeft betaald. Ze is niet ingegaan op meerdere verzoeken van de krant.

De documenten, die door een anonieme partij naar The New York Times zijn gestuurd, bevatten een in mei 2013 gemaakte selfie. Op de foto liggen Argento en Bennett samen in bed.