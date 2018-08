Thijs Römer vindt onderdelen van #metoo-beweging 'een beetje gevaarlijk'

"Zonder dat ik wil goedpraten wat hij heeft gedaan: dat wij als samenleving toestaan dat iemand publiekelijk berecht wordt, is niet toe te juichen en eigenlijk een gevaarlijke ontwikkeling", zegt Römer in een auto-interview met NU.nl.

"Ik kan me voorstellen dat er partijen zijn die niet meer met hem willen werken en dat Kemna Casting afstand van hem heeft genomen. Maar dat iemand niet meer in zijn eigen land kan wonen en met pek en veren Nederland uitgeschopt is, daarvoor moeten wij ons als samenleving heel erg diep schamen."

Vorig jaar werd via Nieuwe Revu bekend dat regisseur en producent Job Gosschalk door meerdere acteurs werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Gosschalk had van 2000 tot 2008 de leiding over castingbedrijf Kemna Casting.

Ook Katja Schuurman nam het op voor Gosschalk

Eerder nam Katja Schuurman, de ex-vrouw van Thijs Römer en tegenspeelster in zijn nieuwste theatervoorstelling Blind date, het ook op voor Gosschalk. Blind date, gebaseerd op de gelijknamige film van Theo van Gogh, wordt geregisseerd door Ruut Weissman, die ook eerder is beschuldigd in het kader van #metoo.

Römer zegt nooit getwijfeld te hebben om met Weissman samen te werken na deze beschuldigingen. "Ik ken Ruut al heel erg lang. Ik heb hem altijd een geweldig iemand gevonden. Voor mij spelen de beschuldigingen niet. Hij zit niet in de gevangenis en er speelt niets juridisch."