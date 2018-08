Casey Affleck: 'Ik heb bijgedragen aan onprofessionele werkomgeving'

De Oscarwinnaar werd door twee vrouwen beticht van seksueel wangedrag. Hij zou zich op de set van de film I'm Still Here (2010), die hij regisseerde, produceerde en waar hij zelf in speelde, onprofessioneel hebben gedragen.

De vrouwen hadden hem aangeklaagd, maar uiteindelijk werden de zaken afgehandeld met een schikking.

Affleck zag voorafgaand aan de Oscaruitreiking in januari 2018 af van het uitdelen van het beeldje voor de beste actrice, nadat de rechtszaken opnieuw aandacht kregen door de #MeToo-beweging.

In gesprek met persbureau AP zegt de acteur nu dat hij meer verantwoordelijkheid had moeten nemen. "Het was een onprofessionele werkomgeving en ik had dat als producent moeten stoppen. Ik heb het toegestaan en er zelf aan bijgedragen. Ik zou willen dat ik dat niet had gedaan. Ik heb er echt spijt van."

De acteur vindt het stom van zichzelf dat hij destijds heeft ontkend dat er iets was gebeurd. "Ik was nog nooit bij een dergelijke zaak betrokken geweest en wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Ik herkende mezelf niet in de beschrijvingen en wat er over mij werd gezegd. Maar ik wilde het goedmaken en dat heb ik gedaan."

#MeToo steunen

Affleck steunt de #MeToo-beweging en is blij om te merken dat vrouwen beter worden behandeld in Hollywood. Hij zegt echter ook dat veel mensen, inclusief hijzelf, zich er lange tijd geen zorgen over leken te maken.

"Gelukkig waren er vrouwen met lef en wijsheid die dat wel deden en zich hebben uitgesproken (...) Ik weet er net genoeg van om te zeggen dat ik mijn mond moet houden en moet luisteren. En dat ik op die manier een supporter en volger ben, op welke kleine manier dan ook."