'Harvey Weinstein probeert vervolging te voorkomen'

De officier van justitie zou de jury namelijk niet hebben ingelicht over ontlastende berichten van één van de vrouwen die hem beschuldigen van aanranding, schrijft The Hollywood Reporter donderdag.

In de rechtbank van New York moeten aanklagers juridisch ontlastend bewijsmateriaal aan de jury tonen. Eerder stond de rechter-commissaris Weinstein toe e-mails en personeelsdossiers in te winnen om zijn verdediging te ondersteunen. Zijn advocaten zeggen nu dat ze relevante e-mails hebben gevonden en zijn voornemens deze ook te publiceren.

De mailtjes zouden laten zien dat de vrouw geen slachtoffer is. Ze zou onder meer genegenheid voor hem tonen. De veertig berichten zouden allemaal vlak na de vermeende verkrachting zijn verzonden.

Gehoor geven aan plicht om jury in te lichten

Volgens de entertainmentwebsite is er in de afgelopen jaren niet altijd gehoor gegeven aan de plicht om de jury in te lichten over mogelijk ontlastend bewijsmateriaal. Niet alle rechters vinden dat al het ontlastende bewijsmateriaal door de jury beoordeeld hoeft te worden.

De 66-jarige filmproducent werd eind mei formeel aangeklaagd voor verkrachting en andere seksuele misdrijven. Hij gaf zichzelf aan en kwam vervolgens op borgtocht vrij.